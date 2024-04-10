Рихад Нойтра стал известным благодаря проектированию роскошного Дома Кауфмана в Палм-Спрингс. И это роскошное жилье в объятиях деревьев тоже смело называют шедевром. Цена вопроса – 5,5 миллионов долларов.

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Не дом, а мечта

"Это образцовое воплощение современной архитектуры середины века в престижном городе Роллинг-Хиллз с беспрепятственным видом на побережье и остров Санта-Каталина", – говорит агент по продаже.

Большие стеклянные стены – старинная прелесть изысканного дома. Потолки с деревянными балками и встроенные шкафы, письменные столы, сиденья и даже кровать – все это фирменный стиль Рихада Нойтры.

Интерьер в теплых нейтральных тонах как будто успокаивает / Фото The MLS

Дом вмещает две спальни и одну ванную комнату, а его общая площадь предварительно составляла 88 квадратных метров. Не так давно жилье расширили, добавив два офиса и три сауны. Текущая площадь в объявлении не указана.

Отдельного внимания заслуживает террасный двор с несколькими зонами отдыха, травяными газонами и каменными дорожками. Вокруг растут эвкалипты, дубы и фруктовые деревья. В период цветения лаванды пахнет даже сам дом.