Ріхад Нойтра став відомим завдяки проєктуванню розкішного Будинку Кауфмана в Палм-Спрінгс. Та це розкішне житло в обіймах дерев теж сміливо називають шедевром. Ціна питання – 5,5 мільйона доларів.

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Не будинок, а мрія

"Це взірцеве втілення сучасної архітектури середини сторіччя в престижному місті Роллінг-Гіллз із безперешкодним краєвидом на узбережжя та острів Санта-Каталіна", – каже агентка з продажу.

Великі скляні стіни – старовинна принада вишуканого будинку. Стелі з дерев'яними балками та вбудовані шафи, письмові столи, сидіння та навіть ліжко – все це фірмовий стиль Ріхада Нойтри.

Інтер'єр у теплих нейтральних тонах наче заспокоює / Фото The MLS

Будинок вміщує дві спальні та одну ванну кімнату, а його загальна площа попередньо становила 88 квадратних метрів. Не так давно житло розширили, додавши два офіси та три сауни. Поточна площа в оголошенні не вказана.

Окремої уваги заслуговує терасовий двір з кількома відпочинковими зонами, трав'яними газонами та кам'яними доріжками. Довкола ростуть евкаліпти, дуби та фруктові дерева. У період цвітіння лаванди пахне навіть сам будинок.