Есть надежда, что ситуацию на рынке жилья в 2023 году изменит второй этап ипотечной программы "єОселя". Однако полное восстановление возможно только после завершения боевых действий на востоке и юге Украины.

Читайте также Жилье, учитывающее новые реалии: во Львове ввели в эксплуатацию 299 квартир в ЖК "Великобритания"

Сколько стоит жилье на вторичном рынке Киева

В годовом выражении, по данным портала поиска недвижимости Address.ua средняя стоимость жилья на вторичном рынке в долларовом эквиваленте уменьшилась на 7,4%. А учитывая падение курса гривны, медианная цена за год в национальной валюте уменьшилось более чем на 30%. В частности:

однокомнатные квартиры снизились в долларах на 12%,

двухкомнатные – на 4,6%,

трехкомнатные – на 1,12%.



Как за год изменились цены на вторичное жилье в Киеве / Инфографика Address.ua

В конце осени цены распределились следующим образом:

квадратный метр в однокомнатных квартирах стоил 1 314 долларов;

стоил 1 314 долларов; метр в двухкомнатных квартирах стоил 1 259 долларов;

стоил 1 259 долларов; медианная стоимость в трехкомнатных квартирах составила 1 237 долларов.



Самая высокая стоимость "квадрата" наблюдалась в однокомнатных квартирах / Инфографика Address.ua

Спрос на вторичном рынке недвижимости

Самый высокий спрос зафиксирован на квартиры в ценовом диапазоне до 30 тысяч долларов (31% запросов). На втором месте – жилье в диапазоне 30 – 50 тысяч долларов (28%). Помещениями от 50 до 70 тысяч долларов интересовались 23% пользователи. Квартиры дороже 70 тысяч долларов искали только 18% пользователей портала.

В то же время самыми популярными были двухкомнатные квартиры – 45% запросов в базу данных портала Address.ua. Однокомнатными квартирами интересовались 33,5% пользователей портала. Трехкомнатные квартиры – 21% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.



Самое дешевое жилье в Деснянском районе Киева / Инфографика Address.ua

Если говорить о расположении квартир, ситуация здесь напоминает довоенный период. Самые дорогие квартиры предлагают в Печерском районе Киева – в среднем "квадрат" здесь стоит 1 983 доллара.

Самое дешевое жилье можно найти в Деснянском районе, где квадратный метр в среднем продают за 991 гривну