Є сподівання, що ситуацію на ринку житла у 2023 році змінить другий етап іпотечної програми "єОселя". Однак повне відновлення можливе лише після завершення бойових дій на сході та півдні України.
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Скільки коштує житло на вторинному ринку Києва
В річному вираженні, за даними порталу пошуку нерухомості Address.ua середня вартість житла на вторинному ринку в доларовому еквіваленті зменшилась на 7,4%. А враховуючи падіння курсу гривні, медіанна ціна за рік в національній валюті зменшилась більш ніж на 30%. Зокрема:
- однокімнатні квартири знизились в доларах на 12%,
- двокімнатні – на 4,6%,
- трикімнатні – на 1,12%.
Як за рік змінилися ціни на вторинне житло у Києві / Інфографіка Address.ua
Наприкінці осені ціни розподілилися таким чином:
- квадратний метр в однокімнатних квартирах коштував 1 314 доларів;
- метр у двокімнатних квартирах вартував 1 259 доларів;
- медіанна вартість у трикімнатних квартирах склала 1 237 доларів.
Найвища вартість "квадрата" спостерігалася в однокімнатних квартирах / Інфографіка Address.ua
Попит на вторинному ринку нерухомості
Найвищий попит зафіксовано на квартири в ціновому діапазоні до 30 тисяч доларів (31% запитів). На другому місці – житло в діапазоні 30 – 50 тисяч доларів (28%). Помешканнями від 50 до 70 тисяч доларів цікавились 23% користувачі. Кватири дорожчі за 70 тисяч доларів шукали лиш 18% користувачів порталу.
Водночас найпопулярнішими були двокімнатні квартири – 45% запитів до бази даних порталу Address.ua. Однокімнатними квартирами цікавились 33,5% користувачів порталу. Трикімнатними квартирами – 21% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.
Найдешевше житло у Деснянському районі Києва / Інфографіка Address.ua
Якщо говорити про розташування квартир, ситуація тут нагадує довоєнний період. Найдорожчі квартири пропонують у Печерському районі Києва – в середньому "квадрат" тут коштує 1 983 долари.
Найдешевше житло можна знайти у Деснянському районі, де квадратний метр в середньому продають за 991 гривню.