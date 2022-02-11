Поэтому именно от этого следует отталкиваться, прогнозируя стоимость жилья в 2022 году. Что по этому поводу говорят эксперты – дальше.

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По словам эксперта по финансированию в отраслях недвижимости и девелопмента Юлии Ступиной, участники рынка сошлись в одном мнении: в 2022 году резкого роста стоимости жилья на первичном рынке уже не должно быть, потому что стоимость энергоносителей стабилизировалась. Общее увеличение вряд ли превысит 15 – 20%.

Причины возможного повышения цен

В прошлом году существенно возросла себестоимость строительных материалов из-за удорожания энергоносителей.

В частности, стоимость кирпича и блоков в Украине повысилась на 30%, металла – на 43%. В этом году такого скачка уже не должно быть,

– рассказывает Ступина.

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Курс доллара тоже влияет на стоимость жилья. По словам эксперта, сегодня, с учетом валютных колебаний и ставок с депозитами, украинцы будут меньше вкладывать средства в банки под 1 – 3% в валюте и до 7% в национальной гривне, а будут инвестировать в приобретение жилья.

Делают это не только с целью перепродать, но с целью сдавать впоследствии это жилье в аренду. Доходная арендная ставка составляет 12 – 15% в год, а срок увеличения инвестиций в 2 раза – до 7 лет,

– рассказала Юлия Ступина.

Уменьшение спроса на жилье

Спрос на жилье по сравнению с декабрем 2021 года в январе 2022 года сократился на 20%. Главными причинами снижения активности потенциальных инвесторов в прошлом месяце были:

сезонность – длительный период праздников и связанные с ним отпуска ежегодно снижают спрос на дорогие покупки;

высока вероятность внешней военной агрессии России;

экономические последствия от внешнего напряжения;

новая волна пандемии;

сокращение платежеспособного спроса;

временный отток иностранных капиталов;

ослабление гривны.

В то же время эксперты добавляют, что в течение 2022 года украинцы чаще всего будут покупать жилье в новостройках с ценником от 1,2 – 1,5 тысячи долларов за квадратный метр. 30 – 35% покупателей будут готовы покупать жилье по 1,5 тысячи долларов за 1 "квадрат", 20% могут позволить себе заплатить до 2 тысяч долларов и только 5 – 10% покупателей будет интересовать жилье по цене свыше 3 тысячи долларов за "квадрат".

Обратите внимание! Прогноз касается киевской недвижимости. Средняя стоимость жилья в области и регионах может отличаться.