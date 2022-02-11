Тож саме від цього варто відштовхуватися, прогнозуючи вартість житла у 2022 році. Що з цього приводу говорять експерти – далі.

До теми Що насправді вплине на вартість житла у 2022 році: інтерв'ю з девелопером

За словами експертки з фінансування в галузях нерухомості та девелопменту Юлії Ступіної, учасники ринку зійшлися на одній думці: у 2022 році різкого зростання вартості житла на первинному ринку вже не повинно бути, бо вартість енергоносіїв стабілізувалася. Загальне збільшення навряд чи перевищать 15 – 20%.

Причини можливого підвищення цін

Минулого року суттєво зросла собівартість будівельних матеріалів через подорожчання енергоносіїв.

Зокрема, вартість цегли та блоків в Україні підвищилася на 30%, металу – на 43%. Цього року такого стрибка вже не повинно бути,

– розповідає Ступіна.

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Курс долара теж впливає на вартість житла. За словами експертки, сьогодні, з урахуванням валютних коливань та ставок з депозитами, українці менше вкладатимуть кошти в банки під 1 – 3% у валюті та до 7% в національній гривні, а інвестуватимуть у придбання житла.

Роблять це не тільки з метою перепродати, а й з метою здавати згодом це житло в оренду. Доходна орендна ставка становить 12 – 15% на рік, а строк збільшення інвестицій у 2 рази – до 7 років,

– розповіла Юлія Ступіна.

Зменшення попиту на житло

Попит на житло, у порівнянні з груднем 2021 року, у січні 2022 року скоротився на 20%. Головними причинами зниження активності потенційних інвесторів у минулому місяці були:

сезонність – тривалий період свят та пов’язані з ним відпустки щорічно знижують попит на дорогі покупки;

висока ймовірність зовнішньої військової агресії Росії;

економічні наслідки від зовнішньої напруги;

нова хвиля пандемії;

скорочення платоспроможного попиту;

тимчасовий відтік іноземних капіталів;

ослаблення гривні.

Водночас експерти додають, що впродовж 2022 року найчастіше українці купуватимуть житло у новобудовах з цінником від 1,2 – 1,5 тисяч доларів за квадратний метр. 30 – 35% покупців будуть готові купувати житло по 1,5 тисяч доларів за 1 "квадрат", 20% можуть дозволити собі заплатити до 2 тисяч доларів і лише 5 – 10% покупців цікавитиме житло за ціною понад 3 тисячі доларів за "квадрат".

Зверніть увагу! Прогноз стосується київської нерухомості. Середня вартість житла в області та регіонах може відрізнятися.