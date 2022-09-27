Аналитики назвали одну из причин существенного удорожания жилья в США

Об этом свидетельствует исследование Федерального резервного банка Сан-Франциско. По мнению аналитиков, дальнейшее развитие отдаленной работы может стать важным фактором, определяющим ценообразование на рынке жилья.

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Как отдаленная работа влияет на стоимость жилья: исследование

Согласно исследованию Федерального резервного банка Сан-Франциско, переход на отдаленную работу повысил стоимость сделок купли-продажи недвижимости, а также привел к удорожанию аренды квартир более чем на 50%. И поскольку эпидемиологическая ситуация будет периодически ухудшаться, есть вероятность, что этот фактор будет влиять на цены во всем мире и дальше.

Переход на удаленную работу через пандемию COVID-19 стал ключевым фактором недавнего скачка цен на жилье.

– констатируют экономисты Август Кметц, Джон Мондрагон и Йоханнес Виланд.

Авторы отмечают, что цены на жилье выросли с ноября 2019 года на 24%. Удорожание в 60% случаев связано с переходом на удаленную работу. В исследовании говорится, что эта тенденция сохраняется и по состоянию на август 2022 года. Сейчас около 30% работников продолжают выполнять рабочие задания за пределами офиса.

Это говорит о том, что основы спроса на жилье изменились, поэтому сохранение отдаленной работы, вероятно, повлияет на будущую динамику цен на недвижимость и инфляцию.

– пишут экономисты.

Между тем компании, поощряющие работников возвращаться в офис, также изменяют ситуацию на рынке. Выехавшие в небольшие города в поисках более дешевого жилья снова возвращаются в мегаполисы. Как следствие – в густонаселенных регионах снова наблюдается резкий скачок арендной платы и повышение инфляции.