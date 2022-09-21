Своими планами застройщики поделились в программе "Детали 21", рассказывает 24 канал. Инициаторы проекта отмечают, что первых жителей заселят уже в декабре.

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Застройщики превратят завод в 1959 года в современные квартиры

Релоцированная строительная компания из Мелитополя превращает машиностроительный завод "Тиса" в Ужгороде в социальное жилье со смарт-квартирами.

Переехали в Закарпатье и постепенно начали релоцировать наших сотрудников. Часть уже локовалась, часть еще находится в процессе. Для того чтобы не потерять команду и обеспечить их зарплатой и рабочими местами, мы приняли решение начать на Закарпатье строительство и реновацию нескольких объектов для того, чтобы как-то возможно было существовать.

– рассказал руководитель предприятия Алексей Фокарди.

Построенный в 1959 году машиностроительный завод "Тиса" насчитывает 10 тысяч квадратных метров. Из них 7,5 планируют реконструировать под квартиры.

Это первый проект ревитализации на территории Закарпатья. Новое жилье рассчитано, прежде всего, на внутренне перемещенных лиц. Также квартирами уже интересуются инвесторы, желающие выкупить их для последующей сдачи в аренду. Потенциальные клиенты выбирают самые маленькие площади, поскольку планируют поселиться здесь временно и вернуться домой после войны.

Как выглядят квартиры

На макете советское панельное здание выглядит современным жилым домом с паркингом и ландшафтным дизайном. В общей сложности здесь планируют сделать 160 квартир в трех подъездах.

В каждой квартире есть санузел, спальня, детская комната и кухня, на которой можно поставить диван или стол со стульями, чтобы встречать гостей.

Ремонтные работы продлятся еще несколько месяцев, а первых жителей планируют заселить в декабре.