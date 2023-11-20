Владелица обустроила в часовне четыре спальни. После этого она выставила ее на продажу за потрясающую сумму в 2,9 миллиона долларов.

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Переоборудованная часовня почти за три миллиона

Часовня Святого Гавриила особенная по многим причинам, но самое важное то, что ее очень любит община. Здание удалось спасти от чрезмерно усердных застройщиков, которые хотели разделить это замечательное помещение на четыре квартиры. После многих дебатов местный совет увидел согласившийся, что лучше оставить часовню цельной.



Жилищная зона в лондонской часовне / Фото Media Drum Images

Впоследствии владелица часовни обустроила жилую зону на площади 300 квадратных метров. Кроме четырех спален, в часовне также есть офисное помещение.

‌"Этот чрезвычайный дом, несомненно, поражает вау-фактором. Откройте огромную входную дверь и поднимитесь крепкой винтовой лестницей, где стены, обшитые деревянными панелями, задают тон тому, что больше напоминает церковную выставку", – говорится в объявлении.



Рабочая и развлекательная зоны / Фото Media Drum Images

‌Больше всего привлекают внимание витражи, которые недавно обновили. "Расположение окон обеспечивает конфиденциальность. Это такой дом, когда через некоторое время ты забываешь, где находишься, покой становится непревзойденным, когда ты поселяешься в любом тихом уголке", – говорится в объявлении.