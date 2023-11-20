Власниця облаштувала в каплиці чотири спальні. Після цього вона виставила її на продаж за приголомшливу суму в 2,9 мільйона доларів.

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Переобладнана каплиця майже за три мільйони

Каплиця Святого Гавриїла особлива з багатьох причин, але найважливішим є те, що її дуже любить громада. Будівлю вдалося врятувати від надмірно старанних забудовників, які хотіли розділити це чудове приміщення на чотири квартири. Після багатьох дебатів місцева рада побачила погодилася, що краще залишити каплицю цілісною.



Житлова зона в лондонській каплиці / Фото Media Drum Images

Згодом власниця каплиці облаштувала там житлову зону на площі 300 квадратних метрів. Окрім чотирьох спалень, в каплиці також є офісне приміщення.

‌"Цей надзвичайний дім, безсумнівно, вражає вау-фактором. Відчиніть величезні вхідні двері та підніміться міцними гвинтовими сходами, де стіни, обшиті дерев'яними панелями, задають тон тому, що більше нагадує церковну виставку", – мовиться в оголошенні.



Робоча та відпочинкова зони / Фото Media Drum Images

‌Найбільше привертають увагу вітражі, які не давно оновили. "Розташування вікон забезпечує конфіденційність. Це такий дім, коли через деякий час ти забуваєш, де перебуваєш, спокій стає неперевершеним, коли ти поселяєшся в будь-якому тихому куточку", – вказано в оголошенні.