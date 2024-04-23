Площадь нетипичного одноэтажного дома составляет около 18 квадратов. Несмотря на такой маленький размер, внутри обустроили не одну жилую зону. Минимальная стоимость такого помещения очень доступна – 30 тысяч фунтов (около 1,4 миллиона гривен).

Обратите внимание ОСМД и управляющая компания: какая между ними разница и что выбрать жителям многоквартирного дома

Внутри сделали стильный дизайн интерьера

В жилом контейнере есть спальня, гостиная, кухня и столовая открытой планировки, а также современная ванная комната. Компания позаботилась обо всех необходимых коммуникациях – электричество, водоснабжение и канализацию. Жилье обустроено также и мебелью.

Отдельная мини-кухня / Фото Ebay

В описании на eBay продавец подробно рассказал, что входит в базовую комплектацию: утепленные стены и пол, электропроводка с освещением и розетками, встроенная мини-кухня с техникой, ванная комната с душевой кабиной, окна и двери.

Продавцы говорят, что такой дом может стать хорошим вариантом жилья для молодых пар, студентов и людей, которые ценят минимализм. Его можно перемещать, куда и как удобно. Кроме того, контейнер можно использовать как дополнительное жилье, например, поставить на приусадебном участке.



Белая ванная комната с душем / Фото Ebay

Эксперты говорят, что такие дома становятся все популярнее, как раньше модульные, из-за низкой цены, мобильности и экологичности.