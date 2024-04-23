Площа нетипової одноповерховій оселі становить близько 18 квадратів. Попри такий маленький розмір, всередині облаштували не одну житлову зону. Мінімальна вартість такого помешкання дуже доступна – 30 тисяч фунтів (близько 1,4 мільйона гривень).

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Усередині зробили стильний дизайн інтер'єру

У житловому контейнері є спальня, вітальня, кухня та їдальня відкритого планування, а також сучасна ванна кімната. Компанія подбала про всі необхідні комунікації – електрику, водопостачання та каналізацію. Оселя облаштована також і меблями.

Окрема мінікухня / Фото Ebay

В описі на eBay продавець детально розповів, що входить у базову комплектацію: утеплені стіни та підлога, електропроводка з освітленням та розетками, вбудована мінікухня з технікою, ванна кімната з душовою кабіною, вікна та двері.

Продавці кажуть, що такий будинок може стати гарним варіантом житла для молодих пар, студентів та людей, які цінують мінімалізм. Його можна переміщувати, куди і як зручно. Окрім того, контейнер можна використовувати як додаткове житло, наприклад, поставити на присадибній ділянці.



Біла ванна кімната з душем / Фото Ebay

Експерти кажуть, що такі будинки стають дедалі популярнішими, як раніше модульні, через низьку ціну, мобільність та екологічність.