Один такой билет стоит 15 фунтов стерлингов (632 гривны). Приобрести его можно до 31 декабря.

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Как выглядит переоборудованный автобус, который можно выиграть за 15 фунтов стерлингов

31-летняя Хейли Роусон купила двухэтажный туристический автобус за 3 тысячи фунтов стерлингов и потратила несколько месяцев на его превращение в жилой дом. Среди основных процессов она выделяет подвод всех коммуникаций, оснащение мебелью и техникой.



Интерьер переоборудованного автобуса / Фото инстаграм londonbushome

Сегодня автобус полностью автономен: его крышу украшают солнечные панели, на первом этаже есть кухня и гостиная, а второй уровень стал частной зоной. Кроме того, в автобусе работает дровяная печь, газовая плита и бойлер.

На верхнем этаже удалось снять пассажирское сиденье. Вместо него здесь установленна двуспальная кровать. Также здесь расположена ванная, а пол под ней выложен аккуратной плиткой.

Второй этаж автобуса: до и после ремонта / Фото инстаграм londonbushome

Теперь Роусон дает каждому шанс стать новым владельцем дома на колесах. Чтобы присоединиться к розыгрышу, достаточно купить билет за 15 фунтов стерлингов. Результатами лотереи женщина обещает поделиться после 31 декабря. Кроме того, счастливый победитель получит 1000 фунтов стерлингов наличными, которые можно использовать для перевозки автобуса на другой участок.

Как выглядит переоборудованный автобус / Фото инстаграм londonbushome

Организатор розыгрыша добавляет, что будет не против, если новые владельцы начнут сдавать жилье на Airbnb. Между тем, она начала работу по переоборудованию конюшни, которую тоже планирует разыграть.