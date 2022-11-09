Один такий білет коштує 15 фунтів стерлінгів (632 гривні). Придбати його можна до 31 грудня.

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Який вигляд має переобладнаний автобус, який можна виграти за 15 фунтів стерлінгів

31-річна Хейлі Роусон купила двоповерховий туристичний автобус за 3 тисячі фунтів стерлінгів та витратила кілька місяців на його перетворення в житловий будинок. Серед основних процесів вона виділяє підведення всіх комунікацій, оснащення меблями та технікою.



Інтер'єр переобладнаного автобуса / Фото інстаграм londonbushome

Сьогодні автобус повністю автономний: його дах прикрашають сонячні панелі, на першому поверсі є кухня та вітальня, а другий рівень став приватною зоною. Крім того, в автобусі функціонує дров'яна піч, газова плита та бойлер.

На верхньому поверсі вдалося зняти пасажирські сидіння. Замість нього тут встановлено двоспальне ліжко. Також тут розташована ванна, а підлога під нею викладена акуратною плиткою.

Другий поверх автобуса: до та після ремонту / Фото інстаграм londonbushome

Тепер Роусон дає кожному шанс стати новим власником дому на колесах. Щоб доєднатися до розіграшу, достатньо придбати білет за 15 фунтів стерлінгів. Результати лотереї жінка обіцяє оприлюднити після 31 грудня. Окрім іншого щасливий переможець отримає 1000 фунтів стерлінгів готівкою, яку можна використати для перевезення автобуса на іншу ділянку.

Який вигляд має переобладнаний автобус / Фото інстаграм londonbushome

Організаторка розіграшу додає, що буде не проти, якщо нові власники почнуть здавати житло на Airbnb. Тим часом вона розпочала роботу з переобладнання стайні, яку теж планує розіграти.