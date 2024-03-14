Какие дома больше всего покупают украинцы за жилищные сертификаты: это 95% от всех сделок

По программе "еВідновлення" многие украинцы, чье жилье разрушено в результате военных действий, могут приобрести новый дом. Интересно, что почти все жилищные сертификаты пока потратили на покупку одинакового типа жилья.

Больше всего украинцы покупают за сертификат именно вторичное жилье. Об этом в эфире телемарафона рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает 24 Канал.

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"95% сделок, которые мы сегодня видим, – это вторичный рынок"

Как объясняет Елена Шуляк, люди, которые потеряли жилье, хотят максимально быстро получить новое жилье и переехать туда с семьей. Поэтому они в основном выбирают вторичный рынок.

На первичном рынке спрос есть разве на те квартиры, которые уже построены и где сделан первичный ремонт. Однако совсем скоро тенденция может измениться.

"Сейчас мы ожидаем следующий этап программы: когда люди имеют разрушенные частные дома, но не хотят брать жилищный сертификат, а хотят иметь деньги, чтобы на своем участке отстроить дом. Сейчас мы уже видим тысячи таких заявок. Работают соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, формируются соответствующие целевые средства, и мы ожидаем, что скоро будет налажена выплата именно по этому этапу программы", – сообщила Шуляк.

Она добавила, что более 50% разрушенного жилья – это частный сектор. Очень много украинцев хотят отстроить свой дом на этом же месте.

В каком городе заметно выросли цены в новостройках с 2024 года

Если в прошлом году однокомнатную квартиру на первичке в Полтаве можно было купить за 45 – 46 тысяч долларов, то сейчас цены стартуют от 50 тысяч. С начала 2024 года средняя стоимость выросла на 3 – 5%.

Это связано с повышенным спросом (переселение людей из восточных областей) и ростом цен на стройматериалы. Поэтому в ближайшее время стоимость может вырасти еще больше – до 10%.