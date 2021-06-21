Власти пояснили, что информация в листовках не является достоверной. В связи с этим горожанам следует быть бдительными и проверять все данные до заказа и оплаты услуг.

Интересно Островок уюта для всей семьи: какой ЖК выбрать во Львове

Что указано в объявлениях

Мы получили эти фото от киевлянки, которая сообщила, что такие объявления размещены на доске объявлений их дома, и поинтересовалась, действительно ли осуществляется замена квартирных окон и балконов, а также входных дверей в квартире по программе экономического развития города? Что за так называемое Информбюро? Уполномочено ли оно распространять такую информацию о льготах и скидках? Есть ли вообще подобная льготная программа в городе?

– отметили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева.

Объявления расклеили в столице / Фото из фейсбука Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева

Читайте Украинцы активно скупают жилье за рубежом: какие страны в лидерах

В чем суть аферы

Столичные власти объяснили, что в Киеве действует программа экономического и социального развития на 2021 – 2023 годы, но в рамках нее не производится замена квартирных окон, балконов и входных дверей в квартирах, так как это частная собственность, куда не могут быть направлены бюджетные средства.

Важно! В Киевском городском совете нет никакого "Информбюро".

В Департаменте также отметили, что не знают, кто размещает подобные объявления, поэтому стоит быть бдительными, чтобы не стать жертвами аферистов.

В КГГА не знают, кто размещает подобные объявления / Фото из фейсбука Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева