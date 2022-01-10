Как жители киевской многоэтажки снизили стоимость отопления в 2 раза

Жителям жилищно-строительного кооператива на улице Закревского удалось существенно снизить стоимость отопления благодаря нескольким энергоэффективным мероприятиям.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, напоминая, что приобщится к комплексной термомодернизации в рамках городской программы "70/30%" могут все желающие.

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Жители жилищно-строительного кооператива добились уменьшения счетов за отопление благодаря комплексным энергоэффективным мерам:

установлению индивидуальных тепловых пунктов;

замене окон и дверей на энергоэффективные;

замене освещения;

утеплению фасада.

Установка и реконструкция индивидуальных тепловых пунктов дома позволила оперативно регулировать подачу теплоносителя и не переплачивать за лишнее тепло.

Жилой комплекс принимает участие в городской программе софинансирования энергоэффективных проектов "70/30%" с 2016 года и несколько раз принимал тепловые кредиты, которые на сегодняшний день полностью выплачены.

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Быстро изменить температуру теплоснабжения дома можно с помощью индивидуального теплового пункта с погодной регулировкой. После установки теплового пункта стоит задуматься о замене окон и дверей, утеплении фасада, кровле. Все эти работы нужно делать с соседями на уровне дома.

Сколько удалось сэкономить



Установка индивидуальных тепловых пунктов позволила регулировать подачу теплоносителя / Фото КГГА

В течение текущего отопительного сезона жители дома за октябрь платили 4,8 гривны за квадратный метр отапливаемой площади, за ноябрь – 11,55 гривны за квадратный метр, а в декабре – 18,45 гривны за квадратный метр.

Всего в термомодернизацию дома проинвестировано за 5 лет 15,5 миллиона гривен, из которых помощь города составляет 9,1 миллиона, жители собрали еще 6,4 миллиона гривен,

– отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он добавил, что сейчас в Киеве действует две муниципальные программы софинансирования, по условиям которых город оплачивает 70% стоимости энергоэффективных работ – "70/30" и "Капремонты". Участвовать в последней могут принять все дома, в том числе и те, где ОСМД или ЖЭК не созданы.

Умная инвестиция

Пантелеев называет обе программы разумными инвестициями и подчеркивает, что в 2022 году объем финансирования программы "70/30%" вырос по сравнению с прошлым на 20 миллионов гривен. В целом благодаря инициативе в столице выполнено более 1200 энергоэффективных проектов, которые позволяют людям платить меньше. Это разные здания: как маленькие "хрущевки", так и большие дома.