Громкая музыка не беспокоит: как живет последний житель "самой одинокой улицы" Великобритании
Источник:The Sun
Молодежь мигрирует в большие города по всему миру. Кое-где пустыми остаются целые улицы, но есть люди, которые не хотят покидать свой дом даже несмотря на одиночество.
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Ник, который когда-то работал в банке и сейчас находится на пенсии, живет как на пустыре. Людей вокруг нет, его окружают пустые дома, территория вокруг которых поросла травой, а кучи мусора скапливаются с каждым годом.
Пенсионер живет сам в целом квартале / Фото SWNS
Холы домов не освещаются, так что с наступлением ночи его окружает тьма. Впрочем, даже несмотря на это мужчина не собирается покидать свой дом и переезжать.
Люди думают, что здесь никто не живет и просто свозят сюда горы мусора. Я обустроил свое жилье и никуда пока не собираюсь, пока местный совет не свяжется со мной и не предложит решение,
– сказал Ник.
Пенсионер приобрел квартиру в 2017 году по программе, которая предусматривала скидку. В его квартале проживало около 200 человек, но к 2021 году все они решили переехать.
Местные власти приняли решение снести дома и предложили Нику 35 000 фунтов и покрытие аренды жилья в другом месте в течение двух лет. Мужчина утверждает, что этого мало, ведь его квартира стоит около 100 тысяч, поэтому не собирается никуда ехать, пока не получит своего.