Когда мы мечтаем о своем домике, обязательно представляем его в тихом и уютном месте. Впрочем, такие предпочтения присущи не всем – некоторым нравится жить буквально посреди дороги.

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К примеру, британец Клуид Говатсон живет прямо посреди кольцевой развязки. Он живет в своем доме уже более 40 лет и уверяет – идею переезда никогда не рассматривал, потому что не собирается беспокоиться о соседях.

Дом буквально окружен дорогой / Фото Clwyd Howatson

Когда в 1960 году семья переехала в тихий уголок Уэльса, никакой дороги здесь не было. Когда власти представили план дороги и предложили выкупить жилье или приобрести другое – семья Говатсонов ответила отказом.

Дорогу построили, но Говатсоны отказались переезжать / Фото fpnw.co.uk

Строительство дороги завершилось в 1980 году, и даже активное движение машин не заставило семью изменить свое решение. 64-летний Клуид и его жена Анвен продолжают здесь проживать и принимать частых гостей, ведь у пары 7 детей и 12 внуков.

"Гул машин здесь не так значителен, как вы себе можете представить, поэтому никакого дискомфорта мы не чувствуем. Это наше семейное гнездо, и оно будет им всегда, что бы ни произошло", – уверяет мужчина.