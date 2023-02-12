Коли ми мріємо про свій будиночок, то обов'язково уявляємо його у тихому та затишному місці. Втім, такі вподобання притаманні не всім – декому подобається жити буквально посеред дороги.

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Наприклад, британець Клуїд Говатсон живе просто посеред кільцевої розв'язки. Він мешкає у своєму будинку вже понад 40 років та запевняє – ідею переїзду ніколи не розглядав, адже не збирається турбуватися про сусідів.

Будинок буквально оточений дорогою / Фото Clwyd Howatson

Коли у 1960 році сім'я переїхала у тихий куточок Уельсу, то ніякої дороги тут не було. Коли ж влада представила план дороги та запропонувала викупити житло або придбати інше – родина Говатсонів відповіла відмовою.

Дорогу збудували, але Говатсони відмовилися переїжджати / Фото fpnw.co.uk

Будівництво дороги завершилося у 1980 році, і навіть активний рух машин не змусив родину змінити своє рішення. 64-річний Клуїд та його дружина Анвен продовжують тут мешкати та приймати частих гостей, адже в пари 7 дітей та 12 онуків.

"Гул машин тут не такий значний, як ви собі можете уявити, тому жодного дискомфорту ми не відчуваємо. Це наше родинне гніздо, і воно буде ним завжди, що б не сталося", – запевняє чоловік.