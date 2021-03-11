Планирование кухни: 5 важных правил для владельцев
Обустройство и оформление кухни – очень важный этап ремонта квартиры, в котором существуют особые правила, которым нужно следовать.
Источник:Инстаграм Yaranga Interior Design
Что необходимо учесть, начиная ремонт кухни, рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design.
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Планирование всегда было непростым и очень ответственным делом . Малейший просчет и вот уже шкафчик не влезает. Или еще что похуже,
– отметила дизайнер интерьера Анастасия.
5 правил для планирования кухни мечты
1. Замеры
В первую очередь необходимо сделать максимально точный замер комнаты, где будет кухонный гарнитур. Сначала необходимо спланировать кухню и только потом под уже готовый проект делать ремонт. Важно: учтите, что отделочные материалы "заберут" несколько сантиметров.
2. Правило треугольника
По словам дизайнера интерьера, основой грамотной планировки кухни является правило треугольника: холодильник, плита и мойка. Хозяйке ничего не должно мешать передвигаться между этими предметами.
3. Проходы
Для того чтобы свободно передвигаться на кухне, ширина проходов должна составлять 1,2 м. Если кухня находится в проходной комнате – 1,8 м.
Правильное планирование позволит создать идеальную кухню / Фото pinterest
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4. Холодильник в гарнитуре
Дизайнеры интерьера пояснили, что холодильник следует размещать ближе к мойке, чем к плите. Он может быть обычным или же встроенным. Если место на кухне ограничено, холодильник можно вынести в гостиную или прихожую.
Перед ремонтом продумайте все до мелочей / Фото pinterest
5. Обеденная зона
При выделении площади для обеденного стола и стульев нужно учесть, что расстояние от стены до края стола должно быть не меньше 80 см. Стандартная глубина стула составляет 40 – 45 см, а его ширина обычно не превышает 50 см. Для комфортного расположения достаточной будет ширина посадочного места порядка 60 – 65 см,
– резюмировала дизайнер интерьера.
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