Актер Саймон Гельберг приобрел всемирную известность благодаря роли в сериале "Теория большого взрыва". Вместе с признанием к нему пришло и немалое состояние, которое он активно вкладывает в недвижимость.

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Дом окутан прекрасной территорией / Фото Zilllow

Новой инвестицией Гельберга стало роскошное имение в Пасадене. Актер выложил за него 8,4 миллиона долларов.

Звездная недвижимость / Фото Zilllow

Имение построено в 1906 году. Здесь есть 7 спален и 6 ванных комнат. Общая территория собственности составляет 1,27 акров. В главном доме есть 23 комнаты. Кроме того, в распоряжении актера большой гараж и дополнительное здание с бассейном.

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Место вдохновения и отдыха / Фото Zilllow

СМИ узнали, что актер может позволить себе наслаждаться роскошной жизнью. В ситкоме "Теория большого взрыва" его заработок за серию иногда достигал 1 миллиона долларов.

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