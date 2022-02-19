Актор Саймон Гельберг здобув всесвітню популярність завдяки ролі у серіалі "Теорія великого вибуху". Разом із визнанням до нього прийшли й чималі статки, які він активно вкладає у нерухомість.
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Дім огорнутий чудовою територією / Фото Zilllow
Новою інвестицією Гельберга став розкішний маєток у Пасадені. Актор виклав за нього 8,4 мільйонів доларів.
Зіркова нерухомість / Фото Zilllow
Маєток збудований у 1906 році. Тут є 7 спалень та 6 ванних кімнат. Загальна територія власності складає 1,27 акрів. У головному будинку є 23 кімнати. Окрім цього, у розпорядженні актора великий гараж та додактова будівля з басейном.
Місце натхнення та відпочинку / Фото Zilllow
ЗМІ розвідали, що актор може дозволити собі насолоджуватися розкішним життя. У ситкомі "Теорія великого вибуху" його заробіток за серію подекуди складав 1 мільйон доларів.
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