Об этом сообщает издание "Главком", отмечая, что Притула не скрывает свою квартиру. Более того – большинство фотографий взяты из инстаграм-аккаунта шоумена.

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Как выглядит квартира Притулы

Весь интерьер выполнен в нейтральных тонах / Фото инстаграм siriy_ua

Притула с женой, двумя дочерьми и сыном от предыдущего брака проживает в просторной квартире в центре Киева. Интерьер помещения выполнен в светло-серых тонах, в квартире есть камины и стеклянная терраса.

В гостиной есть небольшой камин / Фото инстаграм siriy_ua

Квартира спроектирована в одном стиле, на полу плитка, на стенах хорошая лепнина, коридор совмещен с кухней и столовой.

В гостиной стоит барабанная установка / Фото инстаграм siriy_ua

В зале есть небольшой камин, плазменный телевизор и просторный диван. Здесь же стоит барабанная установка. На новогодние праздники уголок гостиной используется для елки.

Традиционно зимой в квартире появляется елка / Фото инстаграм siriy_ua

Кроме того, квартира имеет выход на просторный балкон со стеклянной перегородкой. Здесь расположена зона барбекю с камином-мангалом, который часто используется для приготовления ужина.

Столовая / Фото инстаграм siriy_ua