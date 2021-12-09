Об этом сообщает издание "Главком", отмечая, что Притула не скрывает свою квартиру. Более того – большинство фотографий взяты из инстаграм-аккаунта шоумена.
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Как выглядит квартира Притулы
Весь интерьер выполнен в нейтральных тонах / Фото инстаграм siriy_ua
Притула с женой, двумя дочерьми и сыном от предыдущего брака проживает в просторной квартире в центре Киева. Интерьер помещения выполнен в светло-серых тонах, в квартире есть камины и стеклянная терраса.
В гостиной есть небольшой камин / Фото инстаграм siriy_ua
Квартира спроектирована в одном стиле, на полу плитка, на стенах хорошая лепнина, коридор совмещен с кухней и столовой.
В гостиной стоит барабанная установка / Фото инстаграм siriy_ua
В зале есть небольшой камин, плазменный телевизор и просторный диван. Здесь же стоит барабанная установка. На новогодние праздники уголок гостиной используется для елки.
Традиционно зимой в квартире появляется елка / Фото инстаграм siriy_ua
Кроме того, квартира имеет выход на просторный балкон со стеклянной перегородкой. Здесь расположена зона барбекю с камином-мангалом, который часто используется для приготовления ужина.
Столовая / Фото инстаграм siriy_ua
На балконе обустроена барбекю зона / Фото инстаграм siriy_ua