Про це повідомляє видання "Главком", зазначаючи, що Притула не приховує своєї квартири. Навіть більше – більшість світлин взяті з інстаграм-аккаунту шоумена.

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Як виглядає квартира Притули

Увесь інтер'єр виконано в нейтральних тонах / Фото інстаграм siriy_ua

Притула з дружиною, двома доньками та сином від попереднього шлюбу проживає у просторій квартирі в центрі Києва. Інтер'єр приміщення виконаний у світло-сірих тонах, у квартирі є каміни та скляна тераса.

У вітальні є невеличкий камін / Фото інстаграм siriy_ua

Квартира спроєктована в одному стилі, на підлозі плитка, на стінах гарна ліпнина, коридор суміщений із кухнею та їдальнею.

У вітальні стоїть барабанна установка / Фото інстаграм siriy_ua

У залі є невеликий камін, плазмовий телевізор та просторий диван. Тут же стоїть барабанна установка. На новорічні свята куток вітальні використовується для ялинки.

Традиційно взимку у квартирі з'являється ялинка / Фото інстаграм siriy_ua

Окрім іншого, квартира має вихід на просторий балкон зі скляною перегородкою. Саме тут розташована зона барбекю з каміном-мангалом, який часто використовується для приготування вечері.

Столова / Фото інстаграм siriy_ua

На балконі облаштована барбекю зона / Фото інстаграм siriy_ua

siriy_ua