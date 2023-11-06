Три кольори рушників, яких варто уникати у ванній кімнаті: запам'ятайте їх

Ванні кімнати можуть бути напрочуд атмосферними, якщо їх добре спроєктувати. Однак часто навіть найменші деталі, наприклад рушники, можуть впливати на загальний вигляд кімнати.

Насправді є певні кольори, яких нам слід уникати у ванних кімнатах, особливо коли вибираємо рушники. Тут експерти-дизайнери інтер'єру поділилися своїми думками на цю тему.

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Яскраві білі

Це позачасовий варіант для ванних кімнат, який вважають вічно трендовим. Однак вони не потрапили до списку, коли дизайнери вибирали свої улюблені кольори рушників цього року. По-перше, їх важко прати й зберігати чистими. А брудні рушники з жовтими плямами – не найкращий варіант.

По-друге, в деяких людей білі рушники асоціюються зі стерильною атмосферою, наче в лікарні. Це може зіпсувати заспокійливу атмосферу.

Жовті

Якщо ви не хочете створити барвистий дизайн, який допомагатиме вам прокинутися вранці, тоді слід уникати жовтих кольорів.

"Жовтий заряджає енергією, навіть якщо його додати в пастель. Тож цей тон краще залишити для ексцентричної дамської кімнати, а не для основної ванної кімнати, де всі захочуть розслабитися", – каже засновниця і дизайнерка інтер'єрів ML Interiors Group Мішель Лінн.

Біла ванна з жовтим рушником / Фото Mandarin Stone

Яскраво-червоні

Відомо, що додавати червоний колір у дизайн важко. З точки зору психології кольору це один із найбільш стресових кольорів. Як наслідок, його намагаються уникати у ванній кімнаті.

"Як основний колір, червоний сильно асоціюється з такими речами, як комікси, дитячі іграшки та сучасне мистецтво. Якщо ви прагнете заспокійливої атмосфери, не купуйте червоних рушників", – каже експертка Мішель Лінн.

Навіть у нейтральній ванній кімнаті червоні рушники можуть обтяжити простір і відвернути увагу від інших цікавіших речей і елементів. "Щоб зберегти заспокійливу атмосферу, краще використовувати приглушені відтінки, наприклад, приглушені рожеві", – каже американський дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.