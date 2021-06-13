Шахраї на ринку нерухомості: як пандемія вплинула на оренду та купівлю квартир

У Києві на вторинному ринку нерухомості число шахрайських операцій скоротилося на 70% у 2020 році.
З чим це пов'язано та як змінилася кількість договорів купівлі-продажу та оренди квартир, розповіла голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Олена Гайдамаха на XXV Міжнародної конференції "Ринок нерухомості: передова практика".
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Що відбувається на ринку
За словами Олени Гайдамахи, зниження шахрайських афер на ринку нерухомості у 2020 році пов'язане з пандемією коронавірусної інфекції, внаслідок якої знизилася загальна кількість угод.
Кількість угод на вторинному ринку у сегментах купівлі-продажу та оренди квартир у період весняного локдауну 2020 року скоротилася в середньому на 30 – 40%,
– пояснила вона.
Пандемія привела до зниження числа угод / Фото Pixabay
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Де "працюють" аферисти
У Києві понад 80% випадків шахрайства припадає на оренду житла. За словами Гайдамахи, найчастіше це відбувається через відмову від рієлторських послуг. При цьому експертка наголосила, що в українській столиці не більше 1/5 сертифікованих рієлторів серед осіб, які себе так називають.
Зараз ринок позбавлений всіх, у тому числі дискримінаційних, обмежень для роботи. Водночас існує велика потреба у реформуванні рієлторського ринку саме в частині професійної підготовки фахівців і захисту клієнтів,
– пояснила Олена Гайдамаха.
За її словами, саме рієлтори мають убезпечити угоду. Також фахівчиня додала, що галузь потребує реформи, яка передбачатиме захист прав споживачів і кваліфікаційні критерії для рієлторів.