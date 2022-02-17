Ще одне італійське селище розпродає будинки по 1 євро: деталі
Джерело:Idealista
Список італійських сіл, в яких продаються будинки за 1 євро, розширюється. Зараз за символічною ціною можна придбати будинки у Леонфорте – сицилійському муніципалітеті провінції Енна.
Унікальною пропозицію робить те, що у регіоні розпродаються старовинні будинки в стилі бароко. Розповідаємо, хто та як може купити житло за символічною ціною.
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Леонфорте: особливості місцевості
Леонфорте, розташований у провінції Енна, є історичним селом з великою кількістю культурних памяток. Зокрема на території розташована гора Альтезіна, на вершині якої колись розкинулося одне із перших на території Італії доісторичних поселень. У зв'язку з цим, нещодавно на локації створили природний заповідник Монте-Альтезіна.
Невеличке за площею селище також славиться низкою туристичних і культурних пам'яток, крім церков тут також знаходяться палац Бранчіфорті, вілла Комунале, фонтан німф і палац Гасіо.
Навіщо уряд проводить розпродаж нерухомості
Це село вважається скарбницею культури Італії, однак в останні роки тут суттєво скоротилася кількість мешканців. Відновити баланс муніципальна адміністрація планує завдяки ініціативі продажу будинків за 1 євро.
Муніципалітет Леонфорте має історичний центр у стилі бароко, а деякі будинки внесені до списку історичних об'єктів, на реконструкцію яких необхідний дозвіл. Тож розпродаж будинків є кроком до відновлення занедбаних будівель з мінімальним залученням коштів місцевої адміністрації.
Проєкт повинен відродити історичний центр муніципалітету за допомогою реконструкції міської забудови, зміцнити туристичний статус Леонфорте, а також збільшити кількість магазинів та ремісничих майстерень,
– йдеться у оголошенні.
Хто може придбати будинок
Адміністрація зазначає, що пропозиція будинків за 1 євро у Леонфорет доступна як для італійців, так і для нерезидентів країни. Вони уточнили, що дотримуватимуться прозорості під час процедури передачі права власності, а також ретельно вивчить мету купівлі нерухомості.
Ознайомитися із формою для заявки на купівлю житла можна за посиланням.