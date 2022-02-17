Ще одне італійське селище розпродає будинки по 1 євро: деталі

Список італійських сіл, в яких продаються будинки за 1 євро, розширюється. Зараз за символічною ціною можна придбати будинки у Леонфорте – сицилійському муніципалітеті провінції Енна.

Унікальною пропозицію робить те, що у регіоні розпродаються старовинні будинки в стилі бароко. Розповідаємо, хто та як може купити житло за символічною ціною.

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Леонфорте: особливості місцевості

Леонфорте, розташований у провінції Енна, є історичним селом з великою кількістю культурних памяток. Зокрема на території розташована гора Альтезіна, на вершині якої колись розкинулося одне із перших на території Італії доісторичних поселень. У зв'язку з цим, нещодавно на локації створили природний заповідник Монте-Альтезіна.

Невеличке за площею селище також славиться низкою туристичних і культурних пам'яток, крім церков тут також знаходяться палац Бранчіфорті, вілла Комунале, фонтан німф і палац Гасіо.

Навіщо уряд проводить розпродаж нерухомості

Це село вважається скарбницею культури Італії, однак в останні роки тут суттєво скоротилася кількість мешканців. Відновити баланс муніципальна адміністрація планує завдяки ініціативі продажу будинків за 1 євро.

Муніципалітет Леонфорте має історичний центр у стилі бароко, а деякі будинки внесені до списку історичних об'єктів, на реконструкцію яких необхідний дозвіл. Тож розпродаж будинків є кроком до відновлення занедбаних будівель з мінімальним залученням коштів місцевої адміністрації.

Проєкт повинен відродити історичний центр муніципалітету за допомогою реконструкції міської забудови, зміцнити туристичний статус Леонфорте, а також збільшити кількість магазинів та ремісничих майстерень,

– йдеться у оголошенні.

Хто може придбати будинок

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Адміністрація зазначає, що пропозиція будинків за 1 євро у Леонфорет доступна як для італійців, так і для нерезидентів країни. Вони уточнили, що дотримуватимуться прозорості під час процедури передачі права власності, а також ретельно вивчить мету купівлі нерухомості.

Ознайомитися із формою для заявки на купівлю житла можна за посиланням.