Про це розповів президента асоціації нерухомості України Юрій Піта. Він вважає, що тенденція, яку фіксують в Україні, дає переваги вторинному ринку.

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Вторинний ринок житла: прогноз на грудень

Говорити про динаміку цін на вторинному ринку варто з огляду на курс долара. У порівнянні із довоєнним періодом вартість на житло від продавців просіла на 10 – 15%. Власне такі показники зберігаються із липня понині.

При цьому, як зазначає Юрій Піта, попри низьку активність, угоди все ж відбуваються. Він вважає, що ця тенденція зберігатиметься протягом всього грудня.

Така тенденція збережеться до кінця року, тому що зараз не буде дуже великої кількості покупців. Вона буде все ж таки обмежена, і, думаю, що багато людей не будуть поспішати продати. Вони і зараз не поспішають, враховуючи, що ціни знижуються.

Власне продавці морально не готові знижувати ціни і втрачати на цьому гроші. Тому враховуючи все це як і первинний ринок, так і вторинний не матимуть надто великих змін в останньому місяці року. Це стосується як попиту, так і пропозиції, так і цін.

Водночас експерти наголошують, що вторинним житлом цікавляться вимушено й про інвестиційні угоди поки що не йдеться. Схожа ситуація і з боку продавця – квартири продають ті, хто планує покинути Україну та облаштуватися на новому місці.

Що сьогодні впливає на ціну квартири

Середні ціни залишаються незмінними, проте в деяких випадках вплив мають певні чинники. Це пов'язано із бойовими діями та безпекою. Українці придивляються насамперед до житла, що: