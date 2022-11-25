Об этом рассказал президент ассоциации недвижимости Украины Юрий Пита. Он считает, что фиксируемая в Украине тенденция дает преимущества вторичному рынку.

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Вторичный рынок жилья: прогноз на декабрь

Говорить о динамике цен на вторичном рынке следует учитывая курс доллара. По сравнению с довоенным периодом стоимость жилья от продавцов просела на 10 – 15%. Собственно, такие показатели сохраняются с июля по сей день.

При этом, как отмечает Юрий Пита, несмотря на низкую активность, сделки все же совершаются. Он считает, что эта тенденция будет сохраняться в течение всего декабря.

Такая тенденция сохранится до конца года, потому что сейчас не будет слишком большого количества покупателей. Она будет все же ограничена, и, думаю, что многие не будут спешить продать. Они и сейчас не спешат, учитывая, что цены снижаются.

Собственно, продавцы морально не готовы снижать цены и терять на этом деньги. Поэтому, учитывая все это, как и первичный рынок, так и вторичный, не будут иметь слишком больших изменений в последнем месяце года. Это касается как спроса, так и предложения, и цен.

В то же время эксперты отмечают, что вторичным жильем интересуются вынужденно и об инвестиционных соглашениях речь пока не идет. Похожая ситуация и со стороны продавца – квартиры продают те, кто планирует покинуть Украину и обустроиться на новом месте.

Что сегодня влияет на цену квартиры

Средние цены остаются постоянными, но в неких вариантах действие оказывают определенные причины. Это связано с боевыми действиями и сохранностью. Украинцы присматриваются прежде всего к жилью, что: