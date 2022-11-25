Ціни знижуються: чого очікувати від ринку вторинної нерухомості у грудні
Джерело:Pro Гроші
З початком повномасштабної війни ринок нерухомості зупинився. Навіть сьогодні, попри часткове відновлення попиту, покупці менше цікавляться первинним ринком, а ті угоди, які зараз фіксують експерти, припадають на готове до заселення житло.
Про це розповів президента асоціації нерухомості України Юрій Піта. Він вважає, що тенденція, яку фіксують в Україні, дає переваги вторинному ринку.
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Вторинний ринок житла: прогноз на грудень
Говорити про динаміку цін на вторинному ринку варто з огляду на курс долара. У порівнянні із довоєнним періодом вартість на житло від продавців просіла на 10 – 15%. Власне такі показники зберігаються із липня понині.
При цьому, як зазначає Юрій Піта, попри низьку активність, угоди все ж відбуваються. Він вважає, що ця тенденція зберігатиметься протягом всього грудня.
Така тенденція збережеться до кінця року, тому що зараз не буде дуже великої кількості покупців. Вона буде все ж таки обмежена, і, думаю, що багато людей не будуть поспішати продати. Вони і зараз не поспішають, враховуючи, що ціни знижуються.
Власне продавці морально не готові знижувати ціни і втрачати на цьому гроші. Тому враховуючи все це як і первинний ринок, так і вторинний не матимуть надто великих змін в останньому місяці року. Це стосується як попиту, так і пропозиції, так і цін.
Водночас експерти наголошують, що вторинним житлом цікавляться вимушено й про інвестиційні угоди поки що не йдеться. Схожа ситуація і з боку продавця – квартири продають ті, хто планує покинути Україну та облаштуватися на новому місці.
Що сьогодні впливає на ціну квартири
Середні ціни залишаються незмінними, проте в деяких випадках вплив мають певні чинники. Це пов'язано із бойовими діями та безпекою. Українці придивляються насамперед до житла, що:
- розташоване якомога далі від об'єктів критичної інфраструктури;
- розташоване поруч зі станціями метро або бомбосховищами;
- енергозалежне під час відключень (наприклад, розташоване неподалік медичних закладів).