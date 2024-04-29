"Теорія червоної нитки": дизайнери кажуть, що це ключ до створення ідеального інтер'єру

Дизайнери кажуть, що загалом створити відчуття цілісності в інтер'єрі всього будинку чи квартири складно. Проте це цілком можливо, якщо послуговуватися приципом під назвою "теорія червоної нитки".

"Теорія червоної нитки" – ключова концепція, яка підходить для дизайну всіх помешкань. Іншими словами, це просто ідея, яка допомагає полегшити процес облаштування кімнат, щоб господарі могли самостійно створити згуртований за кольорами та матеріалами інтер'єр.

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Що таке "теорія червоної нитки"

Цей принцип дизайну насправді не має нічого спільного з червоним кольором. Ідея полягає в тому, щоб обрати один або кілька елементів дизайну та повторити їх у кожній кімнаті вашої оселі. У багатьох така концепція асоціювалася з бавовняною ниткою, що переплітається, від чого вона й отримала свою назву.

"Теорія червоної нитки" популярна в скандинавських країнах – саме там найбільше цінують ідею цілісності дизайну. Наприклад, у кожній кімнаті можуть бути різні кольори, але повторюваний візерунок та однакова форма меблів. У всіх приміщеннях можна поставити рослини або повісити картини – і це теж візуально об'єднає простір. Тобто спочатку треба знайти свою "червону нитку", а тоді використати її в кожній кімнаті.

Оливковий візуально об'єднує кімнати / Фото LAYERED Interiors, Laura Stephens, Studio Atkinson

"Теорія червоної нитки – це концепція, яка використовується в дизайні інтер'єру для створення єдності та гармонії в усьому просторі", – пояснює дизайнерка з Техасу Мередіт Овен.

Приклад застосування одного кольору: блакитні стіни в спальні, сині настінні лампи у вітальні, темно-сині тумби на кухні, яскраво-блакитна акцентна стеля в коридорі.