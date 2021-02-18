Що подарувати на новосілля: 8 класних ідей

Новосілля – особливе свято, яке хочеться відзначити в колі близьких і друзів. Звичайно ж, важливим питанням є доречний подарунок.

Що можна подарувати на новосілля, щоб догодити власникам нового житла, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Hoвocілля – чудова подія. Власники квартири чи будинку хочуть розділити своє своє свято з друзями та близькими, та із задоволенням запрошують їх на захід,

– зазначила Морозова.

8 ідей подарунка на новосілля

1. Набір посуду або столові прилади

Ножі, ложки, виделки і чашки – те, без чого не обійтися на кухні. Хороший набір стане приємним подарунком на новосілля.

2. Меблі

Купуючи предмети меблів, обов'язково уточніть у новоселів, що саме їм потрібно. Так ви зможете "потрапити у яблучко".

3. Банні приналежності

За словами дизайнерки інтер'єру, можна підібрати різні варіанти наборів для ванної кімнати: гелі для душу, щітки, махровий халат або рушники для усіх членів сім'ї.

4. Живі рослини

Гарна кімнатна квітка також стане прекрасним подарунком. Рекомендується підбирати невибагливу рослину. Наприклад, це може бути орхідея фаленопсис.

Красива орхідея прикрасить будь-яке житло​ / Фото all-dekor

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5. Освітлювальні прилади

Стильний торшер або настільна лампа стануть прикрасою інтер'єру.

6. Техніка для кухні

Якщо ви знаєте, що у господарів немає блендера або мультиварки – сміливо даруйте.

7. Картина

Купуючи подібний презент, обов'язково уточніть, який дизайн ц приміщеннях і колір стін. Вибирайте картину, яка впишеться в інтер'єр.

8. Текстиль

Різні пледи, покривала, подушки, постільні приналежності – варіантів для подарунка дуже багато. Головне, щоб він не виявився непотрібним для сім'ї.

Якщо не знаєте, що подарувати, то виберіть такий подарунок, який підійде кожному. Наприклад, велику красиву вазу або симпатичну банку з чаєм,

– резюмувала Викторія Морозова.