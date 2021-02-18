Дизайн інтер'єру визначає не лише стиль приміщення, а й комфорт під час проживання.

Що потрібно зробити, щоб інтер'єр радував і надихав, розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль.

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Хочеш змінити своє життя – почни з себе. Всі чули, всі знають, але не всі в курсі, що коли процес запущений, ти відчуваєш, що змін вимагає навколишній простір. І це вірно. Така синергія допомагає рухатися у потрібний бік. Як їй допомогти, що можна зробити?

– зазначила Коваль.

3 дії, які ведуть до змін

1. В першу чергу, за словами дизайнерки інтер'єру, необхідно позбутися від старих речей і непотрібного мотлоху у квартирі або будинку, навести порядок. Це дозволить почуватися спокійніше і відчути умиротворення, зібратися і знайти в собі енергію.

2. Прибрати подразники.

Чи є у вас вдома щось, що ви особливо ненавидите, але терпите багато років? Наприклад, старі штори, незручний диван або невдало вибрані шпалери у передпокої. Наберіться рішучості, позбудьтеся від цього! Відчуваєте, як відразу дихати стало легше?

– додала Ксенія Коваль.

Позбавтеся від усього зайвого в інтер'єрі​ / Фото pinterest

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3. Кольоротерапія

За словами дизайнерки інтер'єру, у квартирі потрібно правильно підібрати палітру для різних зон – це дозволить налаштуватися на потрібний лад. Вона уточнила, що спальня – місце відпочинку і розслаблення, тому в ній будуть доречні заспокійливі відтінки синього і зеленого кольорів. У вітальню відмінно підійдуть базові сірий або бежевий. У той же час на кухні слід уникати червоного, оранжевого і жовтого – ці кольори не тільки змушують поспішати, але і пробуджують апетит.