Квартира з вільним плануванням: що врахувати, аби уникнути помилок під час ремонту

Квартира з вільним плануванням пропонує простір, в якому відсутні внутрішні стіни, а кількість опорних конструкцій зведена до мінімуму. Утім, трендове сьогодні рішення має свої особливості, які варто врахувати під час підготовки до ремонту.

Звісно, відсутність передбачених перегородок дозволяє облаштувати простір "під себе". Та не варто забувати, що в проєктному і поверховому плані заздалегідь визначене розташування санвузлів та кухні, пише 24 канал.

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Переваги та недоліки вільного планування

Експерти наголошують, що попри переваги вільного планування, воно підійде далеко не кожному. Тому, перш ніж купувати житло без передбачених девелопером стін, ознайомтеся із перевагами та недоліками рішення.

Плюси купівлі квартири із вільним плануванням:

Свобода облаштування. Ви самі вирішуєте, де розташувати спальню, гардероб та вітальню та скільки квадратних метрів виділити під ці приміщення.

Ви самі вирішуєте, де розташувати спальню, гардероб та вітальню та скільки квадратних метрів виділити під ці приміщення. Можливість перепланування у майбутньому. На відміну від квартир з опорними стінами, помешкання із вільним плануванням дозволяє змінювати конфігурацію перегородок в залежності від потреб мешканця. Приміром, простору студію можна з часом розділити на вітальню та спальню, а згодом – додати дитячу кімнату.

На відміну від квартир з опорними стінами, помешкання із вільним плануванням дозволяє змінювати конфігурацію перегородок в залежності від потреб мешканця. Приміром, простору студію можна з часом розділити на вітальню та спальню, а згодом – додати дитячу кімнату. Великий вибір дизайнерських рішень. Квартира із вільним плануванням – це можливість постійно експериментувати. Завдяки відсутності міжкімнатних стін, тут вдасться реалізувати будь-який творчий задум. Водночас ви можете використати одну концепцію для усієї житлової площі, оскільки не доведеться продумувати дизайн кожної кімнати.

Квартира із вільним плануванням – це можливість постійно експериментувати. Завдяки відсутності міжкімнатних стін, тут вдасться реалізувати будь-який творчий задум. Водночас ви можете використати одну концепцію для усієї житлової площі, оскільки не доведеться продумувати дизайн кожної кімнати. Будинки, у яких пропонують квартири з відкритими плануваннями, найчастіше будують за монолітно-каркасною технологією. Як наголошують архітектори, це забезпечує неабияку стійкість споруди, що особливо важливо в умовах воєнного стану.



Ви можете використати одну концепцію для усієї житлової площі / Фото Unsplash

Недоліки та обмеження

Основним недоліком є те, що власники, які вирішили розпочати облаштування квартири, повинні отримати дозволи на всі види робіт. Відтак омріяний ремонт може дещо затягнутися.

Також врахуйте, що ваші ідеї можуть відхилити, якщо ви знехтували однією із базових заборон. Так, у квартирах з вільним плануванням не можна:

переносити кухню або санвузол: вони мають залишитися на місці, передбаченому технічним планом;

розширювати площу санвузла, зменшивши кухню;

прибирати опорні колони;

втручатися у систему вентиляції;

виносити на балкон радіатор;

робити житлові кімнати площею до 9 квадратних метрів.

Як уникнути помилок під час ремонту у квартирі з вільним плануванням

Вивчіть проєктний план

На проєктних планах до квартир з вільним плануванням зображені мокрі зони, опорні конструкції, трубопроводи, вентиляційні короби. Обов'язково ознайомтеся із ними перш ніж приступати до розробки дизайн-проєкту.

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Подбайте про форму та відмовтеся від коридорів

Через те, що при поділі квартири на зони доведеться працювати з великою площею, існує ризик спроєктувати кімнати неправильної форми. Насамперед при розподілі варто уникати вузьких та витягнутих приміщень.

Багато корисної площі також "з'їдять" проходи та коридори. Тож аби заощадити місце, слід малювати планування без них.



Вивчіть проєктний план перш ніж приступати до розробки дизайн-проєкту / Фото Unsplash

Врахуйте розташування вікон

Порахуйте кількість вікон, щоб кожна кімната мала власне джерело природного світла та не була занадто темною. Крім того, саме від розташування вікна буде залежати, де саме будівельники почнуть встановлювати міжкімнатну перегородку.

Заплануйте приміщення спеціального призначення

З огляду на те, що власник сам визначає необхідні для нього зони, є можливість спроєктувати невеличку гардеробну, комору, майстерню чи інше технічне приміщення, яке не завжди можна знайти у готових планах від забудовників. Це суттєво підвищить функціональність оселі.