Плануючи ремонт житла, кожен власник до дрібниць намагається продумати деталі, щоб інтер'єр був ідеальним.

Які помилки можуть зіпсувати навіть найдорожчий та найгарніший ремонт – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.

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Ми дбаємо про те, щоб вдало обрати кольори для інтер’єру, зробити його максимально функціональним. Але згодом у користуванні, ми можемо наповнювати його такими речима, які зіпсують навіть найкращий інтер'єр,

– зазначила Руснак.

5 помилок в інтер'єрі

Перше, що псує вигляд житла при вході, це: ключниці, скарбнички, шкатулки, різнокольорові парасольки і інші предмети, які недбало залишені у передпокої. Всі ці речі повинні ретельно підбиратися під інтер'єр, щоб приміщення не виглядало безладним. Смітники, рушники, засоби для догляду та інші предмети, залишені у ванній кімнаті. Пам'ятайте, що ці речі краще вибирати в нейтральних відтінках, які не будуть притягувати до себе увагу. Подаровані предмети декору, які не підходять до інтер'єру: вази, картини, сувеніри та ін. За словами дизайнерки інтер'єру, слід об'єктивно розглядати всі ці речі, адже вони можуть зіпсувати всі ваші старання.

Всі предмети у будинку повинні вписуватися в інтер'єр / Фото pinterest

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На кухні слід уникати різного посуду – краще купити універсальний білий набір або ж підібрати все під кольорову гаму. Організація простору на кухні. Наталія Руснак пояснила, що спроби розмістити все на виду в різних органайзерах є помилкою.

Слід пам'ятати, якщо ви не підбираєте дані речі за кольором і стилем, то 100% ваш інтер'єр буде виглядати дешево при найкращому дизайні,

– резюмувала вона.