Что испортит ваш интерьер: 5 роковых ошибок
Планируя ремонт жилья, каждый владелец до мелочей пытается продумать детали, чтобы интерьер был идеальным.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Какие ошибки могут испортить даже самый дорогой и красивый ремонт – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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Мы заботимся о том, чтобы удачно выбрать цвета для интерьера, сделать его максимально функциональным. Но со временем в пользовании, мы можем наполнять его такими вещами, которые испортят даже самый лучший интерьер,
– отметила Руснак.
5 ошибок в интерьере
- Первое, что портит вид жилья при входе, это: ключницы, копилки, шкатулки, разноцветные зонты и другие предметы, которые небрежно оставлены в прихожей. Все эти вещи должны тщательно подбираться под интерьер, чтобы помещение не выглядело захламленным.
- Мусорники, полотенца, средства для ухода и прочие предметы, оставленные в ванной комнате. Помните, что эти вещи лучше выбирать в нейтральных оттенках, которые не будут притягивать к себе внимание.
- Подаренные предметы декора, которые не подходят к интерьеру: вазы, картины, сувениры и пр. По словам дизайнера интерьера, следует объективно рассматривать все эти вещи, ведь они могут испортить все ваши старания.
Все предметы в доме должны вписываться в интерьер / Фото pinterest
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- На кухне следует избегать разной посуды – лучше купить универсальный белый набор или же подобрать все под цветовой гамме.
- Организация пространства на кухне. Наталья Руснак пояснила, что попытки разместить все на виду в разных органайзерах являются ошибкой.
Следует помнить, если вы не подбираете данные вещи по цвету и стилю, то 100% ваш интерьер будет выглядеть дешево при самом лучшем дизайне,
– резюмировала она.
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