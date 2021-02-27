Планируя ремонт жилья, каждый владелец до мелочей пытается продумать детали, чтобы интерьер был идеальным.

Какие ошибки могут испортить даже самый дорогой и красивый ремонт – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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Мы заботимся о том, чтобы удачно выбрать цвета для интерьера, сделать его максимально функциональным. Но со временем в пользовании, мы можем наполнять его такими вещами, которые испортят даже самый лучший интерьер,

– отметила Руснак.

5 ошибок в интерьере

Первое, что портит вид жилья при входе, это: ключницы, копилки, шкатулки, разноцветные зонты и другие предметы, которые небрежно оставлены в прихожей. Все эти вещи должны тщательно подбираться под интерьер, чтобы помещение не выглядело захламленным. Мусорники, полотенца, средства для ухода и прочие предметы, оставленные в ванной комнате. Помните, что эти вещи лучше выбирать в нейтральных оттенках, которые не будут притягивать к себе внимание. Подаренные предметы декора, которые не подходят к интерьеру: вазы, картины, сувениры и пр. По словам дизайнера интерьера, следует объективно рассматривать все эти вещи, ведь они могут испортить все ваши старания.

Все предметы в доме должны вписываться в интерьер / Фото pinterest

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На кухне следует избегать разной посуды – лучше купить универсальный белый набор или же подобрать все под цветовой гамме. Организация пространства на кухне. Наталья Руснак пояснила, что попытки разместить все на виду в разных органайзерах являются ошибкой.

Следует помнить, если вы не подбираете данные вещи по цвету и стилю, то 100% ваш интерьер будет выглядеть дешево при самом лучшем дизайне,

– резюмировала она.