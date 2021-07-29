Для цього підприємець демонтує будинок 1830 року. Нова будівля обійдеться йому в 500 мільйонів фунтів стерлінгів (698 мільйонів доларів).

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Що не так із будівництвом

Бізнесмен з Китаю Чунг Чунг-кіу купив у Лондоні будинок 1830 року. Він розташований у житловому кварталі люкс-класу Найтсбрідж. Нерухомість обійшлася підприємцю 205 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів або 7,7 мільярда гривень).

Об'єкт з 45 спальнями раніше належав наслідному принцу Саудівської Аравії (він помер у 2011 році).

Новий власник вирішив на його місці побудувати розкішний палац площею 5 760 квадратних метрів. Однак з початку 2021 року місцева влада заборонила будувати в Лондоні будинки площею понад 200 "квадратів". Покупець, погоджуючи з містом проєкт, заявив, що це буде ремонт у старому будинку для повернення йому належного вигляду.

У центрі Лондона з'явиться нова будівля / Фото Pixabay

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Що сказала влада

У Вестмінстерській раді заявили, що у нових правилах є винятки, під які підпадає проєкт палацу.

Винятком є перепланування існуючих будівель. Будівництво підходящої нерухомості для людей є пріоритетом для муніципалітету,

– зазначила влада.

Очікується, що в новому особняку буде 13 квартир. На думку рієлторів, будівництво коштуватиме близько 698 мільйонів доларів (18,8 мільярда гривень).

Нова будівлю оцінюють у 698 мільйонів доларів / Фото Pixabay