Про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зауважив, що сьогодні на розгляд виносять важливу постанову, яка впроваджує можливість застосування в будівництві проєктів повторного використання, пише 24 канал.

Читайте також Як відновлюють новобудови, що постраждали внаслідок ракетних обстрілів: досвід КН РІЕЛ

Мова про те, що спочатку для конкретного об'єкта розробляється проєкт. Після цього він з мінімальними змінами зможе застосовувати для будівництва інших об'єктів нерухомості.

Це дозволить пришвидшити будівництво та здешевити його вартість. Такі проєкти можна буде застосовувати для відбудови об'єктів, які зазнали пошкоджень чи руйнувань через атаки російських військ,

– наголосив Шмигаль.

Кабмін передбачив три етапи відбудови після війни

Раніше Шмигаль розповів, що Україна буде відбудовуватися у 3 етапи.

Перший етап – це оперативне відновлення під час ведення бойових дій.

Якщо будівлю зруйновано повністю, ми її не рухаємо. Якщо в будівлі зруйновано вікна, двері, дах, то це можна швидко відновити й передати людині або якомусь органу, який був у цій будівлі,

– зазначив Шмигаль.

Другий етап почнеться після завершення воєнних дій. Спочатку проведуть інвентаризацію збитків, розроблення проєктно-кошторисних документацій, процес узгоджень із партнерами. На цьому етапі розпочнуть розселяти людей, купувати житло для тих, хто його втратив, робити замовлення на будівництво наступного тощо.

почнеться після завершення воєнних дій. Спочатку проведуть інвентаризацію збитків, розроблення проєктно-кошторисних документацій, процес узгоджень із партнерами. На цьому етапі розпочнуть розселяти людей, купувати житло для тих, хто його втратив, робити замовлення на будівництво наступного тощо. Третій етап – це повний план відновлення України, який передбачає структурні зміни: не просто відбудову будівель, а взагалі зміну парадигми держави з допомогою партнерів за регіональним і параметричним принципом.

Критика проєктів повторного використання

Заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анна Кирій вважає, що лобіюванні типового будівництва у відбудові повоєнної України може призвести до розбудови житла економкласу.

Коли робиться один проєкт, майнові права передаються замовнику чи забудовнику, який далі може цей типовий проєкт без обмежень штампувати по всіх регіонах України,

– додає вона.

Архітекторка вважає, що цей крок нагадує шлях повоєнного СРСР, який масово штампував малосімейки для швидкої відбудови та невідкладного заселення родин.