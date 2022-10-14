Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что сегодня на рассмотрение выносят важное постановление, внедряющее возможность применения в строительстве проектов повторного использования, пишет 24 канал.

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Речь идет о том, что сначала для конкретного объекта разрабатывается проект. После этого он с минимальными изменениями сможет использовать для строительства других объектов недвижимости.

Это позволит ускорить строительство и удешевить его стоимость. Такие проекты можно будет применять для восстановления объектов, которые получили повреждения или разрушения из-за атак российских войск,
– подчеркнул Шмигаль.

Кабмин предусмотрел три этапа восстановления после войны

Ранее Шмигаль рассказал, что Украина будет отстраиваться в три этапа.

  • Первый этап – это оперативное восстановление при ведении боевых действий.

Если здание полностью разрушено, мы его не двигаем. Если в здании разрушены окна, двери, крыша, то это можно быстро восстановить и передать человеку или какому-либо органу, находившемуся в этом здании,
– отметил Шмигаль.

  • Второй этап начнется по завершении военных действий. Сначала проведут инвентаризацию убытков, разработку проектно-сметных документаций, процесс согласований с партнерами. На этом этапе начнут расселять людей, покупать жилье для потерявших его, делать заказы на строительство следующего и так далее.
  • Третий этап – это полный план восстановления Украины, предусматривающий структурные изменения: не просто восстановление зданий, а вообще изменение парадигмы государства с помощью партнеров по региональному и параметрическому принципу.

Критика проектов повторного использования

Заместитель председателя Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Кирий считает, что лоббирование типового строительства в восстановлении послевоенной Украины может привести к массовой застройки жилья экономкласса.

Когда делается один проект, имущественные права передаются заказчику или застройщику, который может этот типовой проект дальше без ограничений штамповать по всем регионам Украины,
добавляет она.

Архитектор считает, что этот шаг напоминает путь послевоенного СССР, который штамповал малосемейки для быстрого восстановления и неотложного заселения семей.