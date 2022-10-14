Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что сегодня на рассмотрение выносят важное постановление, внедряющее возможность применения в строительстве проектов повторного использования, пишет 24 канал.

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Речь идет о том, что сначала для конкретного объекта разрабатывается проект. После этого он с минимальными изменениями сможет использовать для строительства других объектов недвижимости.

Это позволит ускорить строительство и удешевить его стоимость. Такие проекты можно будет применять для восстановления объектов, которые получили повреждения или разрушения из-за атак российских войск,

– подчеркнул Шмигаль.

Кабмин предусмотрел три этапа восстановления после войны

Ранее Шмигаль рассказал, что Украина будет отстраиваться в три этапа.

Первый этап – это оперативное восстановление при ведении боевых действий.

Если здание полностью разрушено, мы его не двигаем. Если в здании разрушены окна, двери, крыша, то это можно быстро восстановить и передать человеку или какому-либо органу, находившемуся в этом здании,

– отметил Шмигаль.

Второй этап начнется по завершении военных действий. Сначала проведут инвентаризацию убытков, разработку проектно-сметных документаций, процесс согласований с партнерами. На этом этапе начнут расселять людей, покупать жилье для потерявших его, делать заказы на строительство следующего и так далее.

начнется по завершении военных действий. Сначала проведут инвентаризацию убытков, разработку проектно-сметных документаций, процесс согласований с партнерами. На этом этапе начнут расселять людей, покупать жилье для потерявших его, делать заказы на строительство следующего и так далее. Третий этап – это полный план восстановления Украины, предусматривающий структурные изменения: не просто восстановление зданий, а вообще изменение парадигмы государства с помощью партнеров по региональному и параметрическому принципу.

Критика проектов повторного использования

Заместитель председателя Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Кирий считает, что лоббирование типового строительства в восстановлении послевоенной Украины может привести к массовой застройки жилья экономкласса.

Когда делается один проект, имущественные права передаются заказчику или застройщику, который может этот типовой проект дальше без ограничений штамповать по всем регионам Украины,

– добавляет она.

Архитектор считает, что этот шаг напоминает путь послевоенного СССР, который штамповал малосемейки для быстрого восстановления и неотложного заселения семей.