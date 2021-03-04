Гіпсокартон або штукатурка: який варіант вибрати для стін
Кожен, хто робить ремонт, постає перед вибором – гіпсокартон або штукатурка для вирівнювання стін.
Джерело:Інстаграм in_design.studio
Про плюси і мінуси обох варіантів – розповіли дизайнери інтер'єру In Design Studio.
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Хочу обговорити хвилюючу багатьох тему: гіпсокартон або штукатурка для вирівнювання стін. Порівняємо і виявимо плюси і мінуси цих двох методів. Адже найчастіше суперечки виникають саме на цей рахунок,
– відзначили дизайнери інтер'єру.
Гіпсокартон
Плюси
- Дозволяє приховати відколи і відшарування, а також серйозну кривизну стін, як по горизонталі, так і по вертикалі.
- Простий і швидкий монтаж.
- Є додатковим шаром звуко- і теплоізоляції.
- Приховує комунікації (всередині стіни можна прокласти електрику).
- Мінімум сміття під час роботи.
Мінуси
- Зменшує площу приміщення.
- Потрібні заставні для навісних шаф, полиць та ін.
- "Боїться" високої вологості і погано переносить перепад температур.
Вибір матеріалу залежить від того, як буде використовуватися стіна / Фото mikon
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Штукатурка
Переваги
- Не скорочує площу.
- Стійка до навантажень (витримає навісні конструкції).
- Легко ремонтується.
- Стійка до перепадів температур і вологості.
Штукатурка "не краде" площу кімнати / Фото remont-best
Недоліки
- Ускладнює процес прокладки комунікацій.
- Потрібен час на нанесення і висихання.
- Для монтажу потрібно знати технологію і мати досвід.
- Без нанесення шару шпаклівки не обійтися.
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