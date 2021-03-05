Шпалери чи фарба: як зробити вибір для квартири

Джерело:Інстаграм Yaranga Interior Design
Шпалери і фарбування – два найпопулярніших і затребуваних рішення для оздоблення стін у житловій нерухомості.
Який з варіантів більше підійде для квартир і будинків – розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design.
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Що краще шпалери чи фарбування? Відразу скажу: немає правильної відповіді. Все залежить від поставленого завдання,
– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.
У фарби є безліч переваг / Фото stroy-podskazka
У цьому плані шпалери програють через те, що ви можете побачити яскраву пляму, де стояла шафа і вигоріле місце навколо,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
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Шпалери користуються найбільшим попитом серед власників квартир / Фото trizio