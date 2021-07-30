Син Байдена винайняв розкішний будинок для хобі: що у ньому є – фото
Джерело:The New York Post
Син президента США Джозефа Байдена Хантер орендував величезний будинок. Нерухомість розташована у штаті Каліфорнія на березі океану в Малібу.
Хантер Байден, який полюбляє малювати, винайняв особняк, який для цього спеціально обладнаний. Що є в об'єкті та як він виглядає – дивіться далі.
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Навіщо син Байдена винайняв будинок
Хантер Байден не приховує, що пише картини. У Білому домі таку діяльність сина президента підтримують.Повідомлялося, що вартість однієї картини Байдена-молодшого може досягати 500 тисяч доларів (13,4 мільйона гривень). При цьому ім'я покупця і кількість проданих робіт розголошуватися не будуть.
Хантер має право займатися мистецтвом, так само як і будь-який президентський син має право будувати кар'єру... Була створена система, яка дозволяє йому працювати з розумними гарантіями,
– цитує Fox News прессекретарку Білого дому Дженіфер Псакі.
Для того щоб займатися творчістю, Хантер Байден зняв спеціально обладнаний для цього будинок у Малібу. Площа нерухомості – близько 300 квадратних метрів.
Хантер Байден з батьком / Фото BBC
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Що є в особняку та на ділянці
Щомісячна плата за житло становить 20 тисяч доларів (537 тисяч гривень). Особливість об'єкта – художня студія, обладнана у гаражі на три автомобілі.
З будинку відкривається неймовірний краєвид на океан. Також у ньому є вітальня з каміном з каменю. На території маєтку розташований басейн з джакузі, барбекю-зона.У новому особняку Хантер проживає з дружиною Мелісою Коен і однорічним сином.
Як виглядає будинок, який орендував Хантер Байден / Фото Realtor.com: