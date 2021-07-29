Переможців назвуть у грудні 2021 року в Португалії. А поки пропонуємо подивитися, як виглядають неймовірні будівлі.

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Хто потрапив до переліку номінантів

Всього за перемогу боротимуться 200 житлових, комерційних і культурних проєктів. У 2020 році фестиваль WAF Awards був скасований через пандемію коронавірусної інфекції, тому до нинішнього переліку потрапили проєкти в усьому світі, які були завершені в період з 2019-го по 2021 рік.

Переможців визначать понад 100 суддів, які зберуться у грудні в Лісабоні (Португалія).

Виставковий центр китайської культури у місті Ланьчжоу (Китай) / Фото Qingdao Tengyuan Design Institute Co., Ltd.​

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Як виглядають найнеймовірніші будівлі:

Житлові будинки на острові Ормуз в Ірані / Фото ZAV Architects

Багатофункціональний комплекс Nanchang Waves у Китаї / Фото Nordic Office of Architecture

Музей годинникового мистецтва у місті Ле Брассю у Швейцарії / Фото B.I.G. Architecture D.P.C

Департамент культури та туризму в Абу-Дабі, ОАЕ / Фото CEBRA Abu Dhabi

Парк у місті Санья (Китай) / Фото Turenscape

Благодійний центр Maggie's, який надає підтримку людям, що борються з раком. Місто Лідс, Великобританія / Фото Heatherwick Studio

Музей у місті Ліян, Китай / Фото CROX​

Павільйон сталого розвитку в Дубаї, ОАЕ / Фото Grimshaw

Павільйон Egaligilo в Мехіко, Мексика / Фото Broissin Architects​

Мікробібліотека Warak Kayu, Семаранг, Індонезія / Фото SHAU

Пік Етці 3251 метр в Італії / Фото network of architecture

Функціональна інтерактивна хатина у Чжанцзякоу, Китай / Фото XWG STUDIO

Музей геології Бухайса в Шарджі, ОАЕ / Фото Hopkins Architects