Переможців назвуть у грудні 2021 року в Португалії. А поки пропонуємо подивитися, як виглядають неймовірні будівлі.
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Хто потрапив до переліку номінантів
Всього за перемогу боротимуться 200 житлових, комерційних і культурних проєктів. У 2020 році фестиваль WAF Awards був скасований через пандемію коронавірусної інфекції, тому до нинішнього переліку потрапили проєкти в усьому світі, які були завершені в період з 2019-го по 2021 рік.
Виставковий центр китайської культури у місті Ланьчжоу (Китай) / Фото Qingdao Tengyuan Design Institute Co., Ltd.
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Як виглядають найнеймовірніші будівлі:
Житлові будинки на острові Ормуз в Ірані / Фото ZAV Architects
Багатофункціональний комплекс Nanchang Waves у Китаї / Фото Nordic Office of Architecture
Музей годинникового мистецтва у місті Ле Брассю у Швейцарії / Фото B.I.G. Architecture D.P.C
Департамент культури та туризму в Абу-Дабі, ОАЕ / Фото CEBRA Abu Dhabi
Парк у місті Санья (Китай) / Фото Turenscape
Благодійний центр Maggie's, який надає підтримку людям, що борються з раком. Місто Лідс, Великобританія / Фото Heatherwick Studio
Музей у місті Ліян, Китай / Фото CROX
Павільйон сталого розвитку в Дубаї, ОАЕ / Фото Grimshaw
Павільйон Egaligilo в Мехіко, Мексика / Фото Broissin Architects
Мікробібліотека Warak Kayu, Семаранг, Індонезія / Фото SHAU
Пік Етці 3251 метр в Італії / Фото network of architecture
Функціональна інтерактивна хатина у Чжанцзякоу, Китай / Фото XWG STUDIO
Музей геології Бухайса в Шарджі, ОАЕ / Фото Hopkins Architects