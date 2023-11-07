Як використовувати сірий в дизайні інтер'єру: 5 способів від експертів
Джерело:Homes & Gardens
Існує думка, що сірий колір вже в минулому. Частково це правда, але дизайнери прагнуть відновити його популярність, використовуючи в теплих дизайнах інтер'єру.
Сірий став набридливим кольором, бо асоціювався лише з холодними мінімалістськими дизайнами. Тепер його використовують також у максималістських теплих схемах. Що б не пропагували нам тренди, важко заперечити той факт, що сірий є одним з універсальних відтінків, який буде доречний у дизайні будь-якого стилю.
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