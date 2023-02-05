Знос історичних будинків і земельні схеми: хто та як лобіює скандальні проєкти у Києві

Повномасштабне вторгнення Росії не зупинило незаконне будівництво та знесення історичних будинків столиці. Навіть більше, за рік великої війни бенефіціари скандальних об'єктів встигли пристосувалися до нових умов.

Як сьогодні забудовники та їхні лобісти в Київраді користуються воєнним станом та яким чином вони продовжують просувати земельні проєкти – далі.

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Звідки беруться скандальні питання

Від початку російського вторгнення і до травня 2022 року між депутатами Київради існувала домовленість тимчасово не голосувати земельні питання. Однак за спостереженням активіста і юриста Дмитра Перова, який багато років бореться проти незаконної забудови у Києві, наприкінці 2022 року проблема знову активізувалася.

У публічній площині забудовних скандалів більшає у порівнянні з "довоєнним" часом, погоджуються міська депутатка від Слуги народу Ксенія Семенова та юрист Дмитро Перов. Однак їх частка на засіданнях Київради залишається стабільною: з 50 земельних проєктів рішень — 2 – 3 проблемні. Це 5 – 7% (саме стільки ж було й до 24 лютого).

Семенова переконана, що повернення у порядок денний скандальних кейсів має дві причини:

відсутність публічності під час війни, неможливість проводити протести та обмежена участь активістів у засіданнях Київради;

багато киян, які активно виступали проти незаконних забудов, зараз воюють.

Скандальні кейси потрапляють до Київради шляхом лобізму, адже майже в усіх фракціях є представники від будівельного бізнесу. Іноді проблемні проєкти доводиться розглядати через шантаж деяких колег, інакше вони погрожують блокувати роботу ради й ігнорувати інші голосування.

Коли резонансні питання з’являються у порядку денному, здіймається галас і документ просто переносять на наступне засідання. В цей момент розраховують, що ажіотаж спаде й можна буде продовжувати обговорення.