Скандинавський стиль в інтер'єрі: дизайнерка назвала фішки
Скандинавський стиль дуже полюбився українцям і протягом кількох років є одним з найпопулярніших. Для його реалізації потрібно дотримуватись деяких правил.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Які особливості у цього стилю – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Трохи теорії про стилі і сьогодні поговоримо про скандинавський. Усім серцем люблю кожен стиль, а ще більше ми в нашій студії любимо їх міксувати в залежності від потреб замовника. Стиль – це не жорсткі правила, а якісь принципи, якими керуються у рамках певного стилю,
– зазначила Петайкіна.
Скандинавський стиль: в чому його особливості
За слова дизайнерки інтер'єру, у скандинавському стилі використовуються "певні прийоми – це не жорсткі правила, а філософія життя".
Природність і простота – основа поведінки людей у Фінляндії, Норвегії, Швеції і Данії. Цей стиль не про "статус", його завдання – зробити простір красивим, комфортним і адаптованим під потреби людини,
– пояснила Анна Петайкіна.
Скандинавський стиль завоював мільйони шанувальників / Фото pinterest
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- Основою скандинавського стилю є натуральні матеріали: дерево, бавовна, льон. Це дозволяє створити затишок. Крім того, вони екологічні і безпечні для здоров'я.
- У скандинавському стилі найчастіше використовується світле дерево. Це обумовлено тим, що світлі кольори не перевантажують інтер'єр, а навпаки налаштовують на відпочинок. Крім того, поєднання світлого дерева зі склом і металом допомагають зробити приміщення затишним.
- Меблі. У скандинавському стилі все повинно бути максимально просто, але при цьому функціонально.
Природа може надихнути на створення функціональних меблів – пеньок замість тумбочки біля ліжка, гілка як вішалка, корч, накритий скляною стільницею замість кавового столика,
– додала Анна Петайкіна.
Скандинавський стиль – це свобода, функціональність і затишок / Фото pinterest
- Матові поверхні – практичне рішення, яке реалізується у популярному скандинавському стилі.
- Великі вікна без штор або з напівпрозорим тюлем також є особливістю скандинавського стилю.
- Білий колір – фішка, яка об'єднує всі частини інтер'єру в одне ціле. Також такий хід дозволяє приховати нестиковки і наповнити приміщення світлом.
- За словами дизайнерки інтер'єру, останніми роками скандинавський стиль часто міксують з іншими. Крім того, і сам він зазнав змін. З'явилися традиційний і сучасний скандинавський стилі. Другий відрізняється наявністю кольору і навіть дозволяє використання яскравих кольорів, а не лише пастельних відтінків.
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