Скандинавский стиль в интерьере: дизайнер назвала фишки
Скандинавский стиль очень полюбился украинцам и на протяжении нескольких лет является одним из самых популярных. Для его реализации нужно следовать некоторым правилам.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Какие особенности у этого стиля – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Немного теории про стили и сегодня поговорим о скандинавском. Всем сердцем люблю каждый стиль, а еще больше мы в нашей студии любим их миксовать в зависимости от потребностей заказчика. Стиль – это не жесткие правила, а некие принципы, которыми руководствуются в рамках определенного стиля,
– отметила Петайкина.
Скандинавский стиль: в чем его особенности
По слова дизайнера интерьера, в скандинавском стиле используются "определенные приемы – это не жесткие правила, а философия жизни".
Естественность и простота – основа поведения людей в Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. Этот стиль не про "статус", его задачи – сделать пространство красивым, комфортным и адаптированнымпод потребности человека,
– пояснила Анна Петайкина.
Скандинавский стиль завоевал миллионы поклонников / Фото pinterest
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- Основой скандинавского стиля являются натуральные материалы: дерево, хлопок, лен. Это позволяет создать уют. Кроме того, они экологичны и безопасны для здоровья.
- В скандинавском стиле чаще всего используется светлое дерево. Это обусловлено тем, что светлые цвета не перегружают интерьер, а наоборот располагают к отдыху. Кроме того, сочетание светлого дерева со стеклом и металлом помогает сделать помещение уютным.
- Мебель. В скандинавском стиле все должно быть максимально просто, но при этом функционально.
Природа может вдохновить на создание функциональной мебели – пенек вместо прикроватной тумбочки, ветка в качестве вешалки, коряга, накрытая стеклянной столешницей вместо кофейного столика,
– добавила Анна Петайкина.
Скандинавский стиль – это свобода, функциональность и уют / Фото pinterest
- Матовые поверхности – практичное решение, которое реализуется в популярном скандинавском стиле.
- Большие окна без штор или с пполупрозрачным тюлем также являются особенностью скандинавского стиля.
- Белый цвет – фишка, которая объединяет все части интерьера в одно целое. Также такой ход позволяет скрыть нестыковки и наполнить помещение светом.
- По словам дизайнера интерьера, в последние годы скандинавский стиль часто миксуют с другими. Кроме того, и сам он претерпел изменения. Появились традиционный и современный скандинавский стили. Второй отличается наличием цвета и даже позволяет использование ярких цветов, а не только пастельных оттенков.
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