Скандинавский стиль очень полюбился украинцам и на протяжении нескольких лет является одним из самых популярных. Для его реализации нужно следовать некоторым правилам.

Какие особенности у этого стиля – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Немного теории про стили и сегодня поговорим о скандинавском. Всем сердцем люблю каждый стиль, а еще больше мы в нашей студии любим их миксовать в зависимости от потребностей заказчика. Стиль – это не жесткие правила, а некие принципы, которыми руководствуются в рамках определенного стиля,

– отметила Петайкина.

Скандинавский стиль: в чем его особенности

По слова дизайнера интерьера, в скандинавском стиле используются "определенные приемы – это не жесткие правила, а философия жизни".

Естественность и простота – основа поведения людей в Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. Этот стиль не про "статус", его задачи – сделать пространство красивым, комфортным и адаптированнымпод потребности человека,

– пояснила Анна Петайкина.

Скандинавский стиль завоевал миллионы поклонников / Фото pinterest

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Основой скандинавского стиля являются натуральные материалы : дерево, хлопок, лен. Это позволяет создать уют. Кроме того, они экологичны и безопасны для здоровья.

: дерево, хлопок, лен. Это позволяет создать уют. Кроме того, они экологичны и безопасны для здоровья. В скандинавском стиле чаще всего используется светлое дерево . Это обусловлено тем, что светлые цвета не перегружают интерьер, а наоборот располагают к отдыху. Кроме того, сочетание светлого дерева со стеклом и металлом помогает сделать помещение уютным.

. Это обусловлено тем, что светлые цвета не перегружают интерьер, а наоборот располагают к отдыху. Кроме того, сочетание светлого дерева со стеклом и металлом помогает сделать помещение уютным. Мебель. В скандинавском стиле все должно быть максимально просто, но при этом функционально.

Природа может вдохновить на создание функциональной мебели – пенек вместо прикроватной тумбочки, ветка в качестве вешалки, коряга, накрытая стеклянной столешницей вместо кофейного столика,

– добавила Анна Петайкина.

Скандинавский стиль – это свобода, функциональность и уют / Фото pinterest