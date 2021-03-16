Скандинавський стиль в інтер'єрі: дизайнерка назвала фішки

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Скандинавський стиль дуже полюбився українцям і протягом кількох років є одним з найпопулярніших. Для його реалізації потрібно дотримуватись деяких правил.
Які особливості у цього стилю – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
Цікаво Екологічний декор в інтер'єрі: 3 способи оновити житло
Трохи теорії про стилі і сьогодні поговоримо про скандинавський. Усім серцем люблю кожен стиль, а ще більше ми в нашій студії любимо їх міксувати в залежності від потреб замовника. Стиль – це не жорсткі правила, а якісь принципи, якими керуються у рамках певного стилю,
– зазначила Петайкіна.
За слова дизайнерки інтер'єру, у скандинавському стилі використовуються "певні прийоми – це не жорсткі правила, а філософія життя".
Природність і простота – основа поведінки людей у Фінляндії, Норвегії, Швеції і Данії. Цей стиль не про "статус", його завдання – зробити простір красивим, комфортним і адаптованим під потреби людини,
– пояснила Анна Петайкіна.
Скандинавський стиль завоював мільйони шанувальників / Фото pinterest
Читайте також Трендові кольори в інтер'єрі: які і як їх правильно використовувати
Природа може надихнути на створення функціональних меблів – пеньок замість тумбочки біля ліжка, гілка як вішалка, корч, накритий скляною стільницею замість кавового столика,
– додала Анна Петайкіна.
Скандинавський стиль – це свобода, функціональність і затишок / Фото pinterest