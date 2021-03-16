Скандинавський стиль в інтер'єрі: дизайнерка назвала фішки

Скандинавський стиль дуже полюбився українцям і протягом кількох років є одним з найпопулярніших. Для його реалізації потрібно дотримуватись деяких правил.

Які особливості у цього стилю – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Трохи теорії про стилі і сьогодні поговоримо про скандинавський. Усім серцем люблю кожен стиль, а ще більше ми в нашій студії любимо їх міксувати в залежності від потреб замовника. Стиль – це не жорсткі правила, а якісь принципи, якими керуються у рамках певного стилю,

– зазначила Петайкіна.

Скандинавський стиль: в чому його особливості

За слова дизайнерки інтер'єру, у скандинавському стилі використовуються "певні прийоми – це не жорсткі правила, а філософія життя".

Природність і простота – основа поведінки людей у Фінляндії, Норвегії, Швеції і Данії. Цей стиль не про "статус", його завдання – зробити простір красивим, комфортним і адаптованим під потреби людини,

– пояснила Анна Петайкіна.

Скандинавський стиль завоював мільйони шанувальників​ / Фото pinterest

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Основою скандинавського стилю є натуральні матеріали : дерево, бавовна, льон. Це дозволяє створити затишок. Крім того, вони екологічні і безпечні для здоров'я.

: дерево, бавовна, льон. Це дозволяє створити затишок. Крім того, вони екологічні і безпечні для здоров'я. У скандинавському стилі найчастіше використовується світле дерево . Це обумовлено тим, що світлі кольори не перевантажують інтер'єр, а навпаки налаштовують на відпочинок. Крім того, поєднання світлого дерева зі склом і металом допомагають зробити приміщення затишним.

. Це обумовлено тим, що світлі кольори не перевантажують інтер'єр, а навпаки налаштовують на відпочинок. Крім того, поєднання світлого дерева зі склом і металом допомагають зробити приміщення затишним. Меблі. У скандинавському стилі все повинно бути максимально просто, але при цьому функціонально.

Природа може надихнути на створення функціональних меблів – пеньок замість тумбочки біля ліжка, гілка як вішалка, корч, накритий скляною стільницею замість кавового столика,

– додала Анна Петайкіна.

Скандинавський стиль – це свобода, функціональність і затишок / Фото pinterest