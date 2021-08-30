Скандинавський стиль в інтер'єрі: названо 2 важливі деталі

Скандинавський стиль є одним з найпопулярніших в інтер'єрі. Він асоціюється з відкритістю і свободою.

Визначальними рисами стилю є форма та колір. Детальніше про це розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Хомяк.

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Форма чи колір

За словами Ольги Хомяк, у скандинавському стилі найчастіше зустрічається 2 варіанти:

Предмет простої форми, а акцент зроблений на складному і глибокому відтінку (синій, зелений, червоний, жовтий та ін.). Якщо ж колір простий, тоді в формі проявляється складна фактура, текстиль, геометрія (смужки, кружечки, плетіння).

Така формула, за моїми відчуттями, найбільш робоча. Оскільки немає перебільшення в дизайні, все в балансі й не вимагає додаткових пояснень. Такі елементи легко і приємно поєднувати між собою,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Скандинавський стиль – це свобода, відкритість і легкість / Фото trizio

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Що найважливіше в інтер'єрі

Ольга Хомяк наголосила, що будь-який дизайн починається з ідеї та відчуттів власника житла.

У скандинавському стилі відтінки можуть перегукуватися в різних предметах меблів і з текстилем, а текстура дерева на фасадах кухні та на підлозі, наприклад.

Водночас форма може змінити вигляд простору, зробити його більш динамічним. Форма предметів меблів може перегукуватися з формою світильників або декору.

Головне – вибрати для себе вектор та ідею, відповісти на головні питання: що я хочу відчувати? І відштовхуватися від відчуттів. Головна в інтер'єрі – завжди людина, а не колір чи форма,

– резюмувала Ольга Хомяк.

Текст публікації Ольги Хомяк:

Що важливіше форма чи колір?

У скандинавському предметному дизайні часто зустрічаю одну і ту ж закономірність.

1. Якщо проста форма у предмета, тоді акцент може бути на складному і глибокому відтінку (синій, зелений, червоний, жовтий і т.д.);

2. Якщо простий колір – у формі може з'явитися складна фактура, текстиль, геометрія (смужки, кружечки, плетіння).

Така формула, за моїми відчуттями, найбільш робоча. Оскільки немає перебільшення у дизайні, все в балансі й не вимагає додаткових пояснень. Такі елементи легко і приємно поєднувати між собою.

Коректніше ставити питання, не що важливіше, а як краще для вашого інтер'єру?

Будь-який дизайн починається з ідеї та відчуттів. Що хочете почувати в цьому просторі, тут має бути тепло чи прохолодно, динамічно чи спокійно?

Відтінки можуть перегукуватися в різних предметах меблів і з текстилем, наприклад, штори з подушками. Або текстура дерева на фасадах кухні та на підлозі. Найчастіше тепло в інтер'єрі можна додати саме кольором або текстурою.

А форма може урізноманітнити простір, зробити його динамічним і "рухливим". Форма меблів може перегукуватися з формою світильників або декору. Принт на картині може повторювати завитки на килимі й т. д.

Головне вибрати для себе вектор і ідею, відповісти на головні питання: Що я хочу відчувати? І відштовхуватися від відчуттів. Головний в інтер'єрі - завжди людина, а не колір або форма.